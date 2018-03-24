برلماني: النصر سيكون قريبًا على خوارج العصر

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قال النائب محمد عمارة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحدى القواعد الجوية فى سيناء وتفقده للقوات المشاركة فى العملية الشاملة سيناء 2018 وأن النصر سيكون قريبًا على خوارج هذا العصر رسالة للدول الداعمة للإرهاب فى العالم كله بأن مصر عصية على الإرهاب ولن تستطيع أى قوى النيل منها.

وأوضح عمارة أن عملية سيناء 2018 أكدت للعالم كله أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة بل والعالم أجمع والنتائج التي حققتها هذه العملية على أرض الواقع وتم عرضها على كل وسائل الإعلام بمثابة ضربة قاضية للعناصر الإجرامية التى خيل لها فى يوم من الأيام أنها تستطيع أن تنفذ أجندات خارجية على الأراضى المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عقيدة الجندى المصرى والشعب المصرى تتلخص فى تقديسه لتراب هذا الوطن ونبذ الخلافات الداخلية حال استشعاره الخطر مشيدا بتضحيات جنود القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل فى محاربة الإرهاب وما حققوه على أرض الواقع مؤكدًا أن هؤلاء الرجال سطروا بطولات سيقف التاريخ أمامها طويلا.

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