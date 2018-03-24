فرجانى: هذه الديمقراطية التي عرفها مبارك

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كشف نادر فرجاني، خبير الاقتصاد  الدولي، عن كيفية تعامل حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مع الديمقراطية وبشكل خاص إبان الفترة الأخيرة من حكمه حينما خرج الثوار عليه في مظاهرات 25 يناير 2011.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مبارك، حينما أيقن أن حكمه ساقط لا محالة استجدى الشعب الذي قهر لثلاثين عامًا متواصلة أن يسمح له بالبقاء لنهاية ولايته وتعهد بالإشراف على تحقق بعض الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية التي طالما طالبت بها الحركة الوطنية وأكدها شباب الثورة الشعبية (ومنها تخفيف القيود في شروط الترشح للرئاسة (المادة 76 سيئة السمعة)، والمادة 77، لقصر ولاية الرئيس على مدتين متتاليتين فقط، ولكنه لم يتعرض للتخلص من القيود على الحرية التي أدخلها في قلب الدستور ولا لإلغاء السلطات المطلقة التي يكفلها الدستور الساري حينها لرئيس الجمهورية، ما يعني الإبقاء على جوهر الحكم التسلطي في الدستور".

وتابع فرجانى قائلا: "مغزى هذا الموقف أن يحتفظ مبارك بصلاحياته المطلقة لمدة تزيد على سبعة شهور أخرى، ويبقى أي من يخلفه في سدة الرئاسة قابلا للتحول إلى متسلط، وهذا هو الخطر الأعظم ومن المهم ملاحظة أن هذه الإصلاحات التي عرض، ظل هو نفسه أطول من ثلاثين عاما من حكمه يلتف حولها وينقلب عليها بل ويشرِّع لنقيضها".

ومضى خبير الاقتصاد الدولى قائلا: "ولحق به نائبة الأول والأخير، مدير المخبرات العامة السابق، وقال بأن الشعب، وليس الحاكم، ليس جاهزا للديمقراطية. ففي لحظة صدق مع إعلامية أمريكية تحاشى المرحوم نائب الرئيس من أن يعلن أنه شخصيا يؤمن الديمقراطية فقال: "بالطبع، كل شخص يؤمن بالديمقراطية، ولكن متى نطبقها؟" وأجاب على سؤاله بالقول: "حينما يتعلم مجتمعنا ثقافة الديمقراطية" , وتثير رغبة مبارك التي لم تتحقق، كما تصريحات السيد المرحوم النائب، والرئيس الحالي، التساؤلات التالية : أين ومتى تعرَّف على الديمقراطية؟ ,أزعم أن كل من هؤلاء هو من بحاجة لتلقي دروس في الديمقراطية، ولعل القارئ يتفق معي بأننا منذ عام 1952 وإن ارتدى رأس السلطة الزي المدني، وفي ظني الديمقراطية اصبح لها مفاهيم اخرى عكسية".


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