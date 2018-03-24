بالصور.. مستقبل وطن ينظم مسيرة لدعم السيسى بالجيزة

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مسيرة لدعم الرئيس بالجيزة
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"مستقبل وطن" بالقليوبية ينظم احتفالية كبري لدعم السيسي

نظم حمادة حلمى أمين قطاع شمال الصعيد بحزب مستقبل وطن مسيرة جماهيرية بقرية وردان بمحافظة الجيزة شارك فيها مئات الأهالى من القرية لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة التى ستقام يوم الاثنين المقبل.

وأكد حمادة حلمى أن المسيرة شارك فيها كل قيادات الحزب بمركز منشأة القناطر وقرية وردان والقيادات التنفيذية والشعبية وحمل المشاركون الأعلام وصور الرئيس مضيفًا أنه تم توزيع أوراق تتضمن أبرز إنجازات الرئيس خلال الفترة الماضية .

وأشار حمادة حلمى إلى أن مصر تحتاج إلى توحيد جهود أبناءها والوقوف خلف رجل واحد هو الرئيس السيسى الذى حمل حياته على كفه يوم 3 يوليو من أجل استعادة البلد من أيدى جماعة الإخوان الإرهابية مضيفا أن حجم المشروعات الكبرى التى تحققت تؤكد على ضرورة استكمال السيسى لها خلال الفترة الرئاسية الثانية .





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