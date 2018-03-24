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إيان راش: هذا ما يقوله لاعبو ليفربول عن "صلاح"

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ليفربول

صلاح

إيان راش

سبورت ريفيو

قال أسطورة نادي ليفربول، إيان راش، إن مهاجم النادي الانجليزي، ولاعب منتخب مصر، محمد صلاح، مثير للإعجاب في التدريب، وليس فقط في المباريات، بحسب آراء زملائه .

وكشف إيان راش إن لاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، البالغ من العمر 25 عامًا، أدائه "رائع" في التدريب وفي الألعاب التنافسية، بحسب ما ذكره موقع "سبورت ريفيو" الإنجليزي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى نادي ليفربول في صفقة بلغت 39 مليون جنيه إسترليني من نادي الدرجة الأولى الإيطالي "روما " في فترة الانتقالات الصيفية.

ونوه الموقع بأن أسطورة ليفربول السابق "راش" كشف الغطاء عما سمعه عن مستويات أداء صلاح "المثيرة" للإعجاب في تدريبات الفريق من بعض زملائه.

وقال راش لـشبكة "ESPN العالمية: "أعتقد أنه في التدريب، ينبغي أن تذهب إلى هناك بكل ثقة، لأن إذا فكرت في الإصابة ، فستصاب.. والعكس".

وتابع: "من المهم أيضًا أن تشعر بالراحة خارج الملعب، فأنت بذلك ستأخذ هذه الراحة معك إلى التدريب".

وأردف "راش" :"سمعت بعض لاعبي ليفربول يقولون كيف كان صلاح رائعاً - في تدريبات الفريق، وليس فقط في المباريات" .

وأحرز فريق ريدز المركز الرابع في الدوري الانجليزي الموسم الماضي ليضمن العودة لدوري أبطال أوروبا في أول موسم كامل للفريق.

بينما في هذا الموسم، فيترأس ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري، بخلاف نقطتين خلف نادي مانشستر يونايتد.

وسجل "صلاح" أول هدف في بداية مشواره مع فريقه ليفربول في المباراة التي تعادل فيها 3-3 مع "واتفورد" في فيكاريدج رود في بداية الموسم.

وعلاوة على ذلك، سجل المهاجم الأفريقي أربع أهداف ليفوز النادي بخماسية نظيفة على نادي "واتفورد" في أنفليد، في الأسبوع الماضي، ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري الانجليزي بـ28 هدفًا في 30 مباراة  .

كما أحرز "صلاح" ثماني أهداف أخرى في مسابقات الكأس لمساعدة ليفربول على الوصول إلى ربع نهاية دوري الأبطال.

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