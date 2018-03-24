بالصور.. برلماني ينظم احتفالا بالمعادي

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أقام النائب أحمد عبد الجزار عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين احتفالية ضخمة بميدان الجزائر بالمعادي لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحث المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

وأكد "الجزار" أن الاحتفال هدفه حث المواطنين على المشاركة بكثافة أمام اللجان الانتخابية ومعرفة الشباب بخطورة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن اغلب المواطنين الذي تم الحوار اعلنوا مشاركتهم.

وأضاف "نائب البساتين" أنه يتوقع مشاركة المواطنين بكثافة وفعالية أيام الانتخابات القادمة من اجل اثبات التحام الشعب بقيادته.

وشهدت الاحتفالية حضور مكثف من أهالي البساتين والمعادي ووزعت "حملة كلنا معاك من أجل مصر" "بروشور" يتضمن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعديد من الهدايا على المواطنين.

وشارك في الاحتفال النائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام والنائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين  والعديد من كبار عائلات البساتين منهم الحاج طارق عقبي وعائلة شرف وعائلات الغنام والعجارمة وأبو شوشه  والعديد من العائلات الاخرى.











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