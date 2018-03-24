  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
يب

استشهاد شرطيًا في فى انفجار الإسكندرية

يب

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

محمد صلاح

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

24 أكتوبر لنظر طعن مبارك والعادلي ونظيف

إلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى"قطع الاتصالات" أثناء ثورة يناير

الرئيس المعزول محمد مرسي

نجل مرسى: أخشى على والدى من الموت

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

تأييد المؤبد والسجن لبديع وآخرين في "عمليات رابعة"

حسن الحسيني

داعية بحريني يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

إسلام البحيري

مأمور سجن العقرب : البحيري " زنديق"

"السيسي" خلال لقاء اليوم

بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

مطار القاهرة الدولى

حريق محدود في وحدات التحكم بمطار القاهرة

بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

آخر الأخبار

"السيسي" خلال لقاء اليوم
"السيسي" خلال لقاء اليوم

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة

#

السيسي يفتتح مستشفى التأمين الصحي الجديد ببنها.. غدًا

#

بث مباشر.. "السيسي" يفتتح مشروعات قومية بمدن القناة

#

السيسى يشهد افتتاح مشروعات تنموية بمدن القناة

بث مباشر

مؤتمر

البحث العلمي

التجمع الخامس

الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس لافتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، والذي سيتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر داخل إطار الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمي التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلي والدولي في مجالات الطاقة والمياه، والصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبيئة والتغيرات المناخية، والعلوم البيئية والتكنولوجيات، وسياسات وأخلاقيات البحث العلمي، والدراسات المستقبلية والاستشرافية.

وتقدم المصريون بثًا مباشرا للافتتاح

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي
» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال
» حمزة نمرة ينتقد مدحت شلبي على طريقته
» "كوبر" يكشف سر تغير "صلاح" في ودية البرتغال
» 5 معلومات مثيرة عن منفذ حادث فرنسا
» الداخلية تنظم حفلًا لتكريم أمهات الشهداء
» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار