بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

24 مارس 2018 - 10:58 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس لافتتاح المؤتمر القومي للبحث العلمي بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، والذي سيتناول مراجعة أولويات البحث العلمي في مصر داخل إطار الإستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض حول استعراض مخرجات البحث العلمي التطبيقية، ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية على المستويين المحلي والدولي في مجالات الطاقة والمياه، والصحة والدواء، والزراعة والغذاء، والبيئة والتغيرات المناخية، والعلوم البيئية والتكنولوجيات، وسياسات وأخلاقيات البحث العلمي، والدراسات المستقبلية والاستشرافية.

وتقدم المصريون بثًا مباشرا للافتتاح