  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
يب

استشهاد شرطيًا في فى انفجار الإسكندرية

يب

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

محمد صلاح

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

24 أكتوبر لنظر طعن مبارك والعادلي ونظيف

إلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى"قطع الاتصالات" أثناء ثورة يناير

الرئيس المعزول محمد مرسي

نجل مرسى: أخشى على والدى من الموت

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

تأييد المؤبد والسجن لبديع وآخرين في "عمليات رابعة"

حسن الحسيني

داعية بحريني يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

إسلام البحيري

مأمور سجن العقرب : البحيري " زنديق"

"السيسي" خلال لقاء اليوم

بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

مطار القاهرة الدولى

حريق محدود في وحدات التحكم بمطار القاهرة

بعد لقائه مع أحمد موسي

موسى مصطفى موسى يوضح موقفه من الأزهر

آخر الأخبار

موسي مصطفي موسي
موسي مصطفي موسي

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«موسى»: هذه حقيقة مطالبتي بإلغاء جامعة الأزهر

#

أزهريون يردون على «موسى مصطفى»

#

حقيقة شكوى موسى مصطفى موسى ضد "السيسى"

#

موسى: أعداء الوطن صنعوا يافطات "لي" تدعم السيسي

أصدر المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، بيانًا ردًا على ما أثير من آراء ونقد حول ما جاء فى لقائه مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتي" بقناة صدى البلد حول جامعة الأزهر ودورها التعليمي.

وأكد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أنه يجل الأزهر الشريف ويقدر شيوخه وعلمائه ويثمن دور الأزهر التاريخى سواء الدينى أو الوطني، مشيرًا إلى أننا نعتز بأزهرنا ونعتبره مقوم أساسى من مقومات الدولة المصرية وعنصرًا من عناصر قوتها الأساسية وننظر للأزهر الشريف باعتباره ميزه نسبية عالمية تمتلكها مصر تساهم فى ثقل ومكانة مصر دوليًا ونعول على دور الأزهر فى مكافحة الإرهاب عالميًا.

وأضاف مصطفى: "لم أطالب بإلغاء جامعه الأزهر أبدًا وإنما اقترحت أن تعود الجماعة إلى دورها الأساسى فى تدريس علوم الدين وأصول الشريعة وإلغاء الكليات المدنية التى تحتويها الجامعة والتى استحدثت فى الستينيات".

كما أكد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أن جامعة الأزهر وفقا لمفهومها الدستورى هو جامعه مستقلة  فى (العلوم الإسلامية) ومتخصصة فى علوم الدين الإسلامى كما تنص المادة السابعة من دستور البلاد على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وأضاف المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسي: أننا مجتمع يقبل بالحوار ويحترم الأفكار ويناقشها ولا ينزعج من طرح اى فكرة تهدف لمصلحة الوطن مشيرا إلى أن الاقتراحات لابد وان تناقش بموضوعية وبإقناع ونرجو إيجاد الفرصة والوقت المناسبين لنناقش موضوع قد يتطلب بعض التوضيحات سواء لتصحيح فكرنا الذى يحتمل الخطأ والصواب أو قد يؤخذ فى الاعتبار مع بعض التوضيحات التى ستساعد على تعديل الفكر والمسار فمصر هى وطننا جميعًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي
» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال
» حمزة نمرة ينتقد مدحت شلبي على طريقته
» "كوبر" يكشف سر تغير "صلاح" في ودية البرتغال
» 5 معلومات مثيرة عن منفذ حادث فرنسا
» الداخلية تنظم حفلًا لتكريم أمهات الشهداء
» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار