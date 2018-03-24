مأمور سجن العقرب : البحيري " زنديق"

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ابن تيمية

سجن العقرب

إسلام البحيري

إبراهيم عبد الغفار

السيدة خديجة

هاجم  إبراهيم عبد الغفار اللواء السابق ومأمور سجن العقرب الإعلامي إسلام البحيري قائلا: " أنا عارف عملوا فيه إيه أثناء محبسه، باين على وجهه وجسمه"

ووصف البحيري علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  ، بـ" الزنديق" قائلا: إسلام البحيرى تطاولك على سيد البشرية وسيد المرسلين ، بأن تسرد قصة زواج الرسول الكريم من أم المؤمنين خديجة بـ "حيلة قذرة"، ثم تنسبها إلى أئمة الإسلام ، فأنت كاذب ومنافق ، بحسب وصفه.

وتساءل عبد الغفار : إن كنت صادقا لماذا لم تعرض أين اطلعت عليها ، ومن هم الأئمة الرواة ، لافتا إلي أن تطاول البحيري  على شيخ الإسلام " ابن تيمية" ، دليل حقده على الإسلام.

كما أعرب عبد الغفار عن أسفه من ترك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المجال للبحيري قائلا : " أنا لا ألومك ، ولكن ألوم رئيس مصر إن سمح لك".

يذكر أن البحيري قد خصص حلقة برنامجه "البوصلة"، الذي يُعرض على قناة "تن"، للحديث حول فتاوى ابن تيمية ، حيث أكد أن الإمام ابن تيمية يريد قتل الناس جميعا إلا قلة قليلة.


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