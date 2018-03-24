» المنشطات الجنسية إرهاب صحي

24 مارس 2018 - 11:18 ص



قال المحامي بالنقض محمد زناتة، إن العقاقير الطبية الخاصة بتحفيز القدرة الجنسية المنتشرة بطريقة عشوائية تعتبر إرهابا صحيا وفكريا من أجل القضاء على صحة المجتمع المصري.



وأضاف "زناتة"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، بأن صرف العقاقير المنشطة جنسيًا من الصيدليات بدون روشتة طبية، قد يضر بصحة المواطن.



و تابع زناتة: "المنشطات الجنسية خطر وتمثل إرهابا من الإرهاب الحالي الذي نواجه وتداولها دون رقابة يهدد حياة المجتمع.

