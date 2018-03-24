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أبو شقة: نحتاج من كل مسئول أن يؤدى دوره بوطنية

الحياة السياسية

ابوشقة
ابوشقة

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب , إنه لابد من القضاء على الشماعة التى نعلق عليها الأخطاء، وبسببها تحدث الكوارث والمصائب، لافتًا إلى أنه مرفوض جملة وتفصيلاً أن نعلق الأخطاء على رقاب بشر لا علاقة لهم بما يحدث من كوارث، ونترك السبب الحقيقى وراء المصائب  فثقافة  المنع من المنبع التى اختفت لابد أن تعود من جديد فى ظل بناء الدولة الحديثة.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "ثقافة المنع من المنبع" قائلاً: "ومثال على هذا, تزايد أعداد وفيات الأطفال بسبب محاليل الجفاف، ليس السبب فيها القائم بتوزيع هذه المحاليل، لكن غياب ثقافة منعها هو المسئول عنها، لأنه لو كان المسئول عن هذه المحاليل قد منعها من البداية لاختلف الأمر وهذا لم يحدث.. ومثلاً المسئول عن الكمية وعدم مطابقتها للمواصفات هو مسئول، وطريقة التخزين لها تحتاج إلى مسئول، ومراعاة الصلاحية لها مسئول.. السؤال الآن لماذا نمسك بآخر السلسلة «الموزع» وحده ونترك المسئولين الآخرين الذين لهم مسئولية كبرى فى المنع".

ومضى عضو مجلس النواب مفصلاً فى القول : "فى مصر الحديثة يجب أن يتحمل كل مسئول، حتى ولو كان دوره بسيطاً، مسئوليته ويتقى الله فى أدائها بما يجب أن يكون، وهذا يستدعى وجود هزة عنيفة فى الجهاز الإدارى للدولة، بهدف الإصلاح وبما يتمشى مع الدور الجديد للدولة الجديدة، لا يجوز بأى منطق أن يتخلى كل مسئول عن أداء دوره ويتركه لآخرين وهكذا، وتضيع المسئولية وغالباً ما تكون نتيجتها هى وقوع كارثة.. إننا بحاجة شديدة وماسة لأن يؤدى كل مسئول دوره بوطنية وإخلاص وحب لهذا البلد، بدلاً من ضياع المسئولية وإهدار الحقوق والواجبات".

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