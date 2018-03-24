استئناف مباريات الزمالك استعدادًا للدراويش

24 مارس 2018 - 11:24 ص

عادت من جديد تدريبات نادي الزمالك، بقيادة المدير الفني إيهاب جلال استعدادًا للقاء الإسماعيلي يوم 2 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري.

وحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، على أن يخوض لقاء وديًا أمام بتروجت غدًا الأحد.

جدير بالذكر أن آخر مباراة رسمية خاضها الزمالك كانت أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي ضمن مباريات كأس الاتحاد الأفريقي في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع.