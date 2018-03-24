نجل مرسى: أخشى على والدى من الموت

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الجزيرة

عبدالله مرسي

سجن انفرادي

كشف عبد الله مرسي، ابن الرئيس الأسبق محمد مرسي، عما يعانيه والده من ظروف صعبة في السجن الانفرادي، بالإضافة إلى تدهور صحتة  في السجن.

وانتقد "عبد الله" منظمات المجتمع الدولي لصمتها على ما يحدث لوالده في السجن الانفرادي، إذ قال إن والده أدخل حجزًا انفراديًا مستمرًا قبل خمس سنوات حتى اليوم، بحسب ما ذكره موقع "الجزيرة نت".

وأوضح أنهم في أسرة الرئيس "مرسي" لم يسمح لهم برؤية والدهم إلا مرتين فقط، وأن ظروف اعتقاله مرعبة، ولا يسمح له بالحصول على الأدوية رغم حاجته الماسة إليها، وأنه فقد تقريبا بصره بعينه اليسرى.

وانتقد عبد الله المجتمع الدولي لازدواج معاييره بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، قائلاً إن "هذا المجتمع وبعد أن هلل للربيع العربي في 2011 وتخلص المصريون من ديكتاتورية الرئيس المخلوع حسني مبارك ".

وأوضح عبد الله أيضًا أنهم في أسرته لا يستطيعون الصبر على معاناة والدهم أكثر مما صبروا، مشيرًا إلى أنهم لم يحصلوا على أي استجابة حتى اليوم على طلب برلمانيين بريطانيين شكلوا قبل أسبوعين لجنة مستقلة لتقييم الظروف التي يعتقل فيها والده، وطلبوا من الحكومة المصرية السماح لهم بزيارة سجن طرة الذي تعتقد الأسرة أنه محتجز فيه.

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