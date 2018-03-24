» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي

24 مارس 2018 - 11:27 ص

أقدمت كارين مكدوغال، عارضة سابقة بمجلة "بلاي بوي"، اعتذارها للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، بعد ادعائها بأنها كانت بعلاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عشرة أعوام .

وقالت "مكدوغال" في مقابلة عبر برنامج "Anderson Cooper 360" بقناة CNN ، "ما الذي يمكن للمرء قوله؟ أنا آسفة، لم أكن لأرغب أن يتكرر هذا الموقف معي شخصياً ."

وقد نفى البيت الأبيض العلاقة المزعومة، التي سلّط عليها الضوء، عندما نشرت "وول ستريت جورنال" قصة بوقت قصير قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلة إن الشركة الأم "ذا ناشيونال إنكوايرر" دفعت مكدوغال مقابل المقابلة لكنها لم تنشرها قط، ولم يستجب متحدث باسم السيدة الأولى على طلب CNN للتعليق .

وقالت مكدوغال إنه وخلال علاقتها مع ترامب أخذها الأخير بجولة في شقته بمدينة نيويورك بـ "ترامب تاور"، وأشار إلى غرفة ميلانيا بمنزلهما، وقالت إن تلك الزيارة أشعرتها "بذنب شديد كان يحفر بداخلي ."