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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2400 قرص مخدر بالقليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز طوخ أكدتها التحريات مفادها قيام كل من:

"احمد. ف. ا" 33 سنة - عاطل ومقيم السيفا – دائرة مركز طوخ، والسابق اتهامه في 2 قضية ( مشاجرة – سرقة بالإكراه ) أخرهم القضية رقم 5569 لسنة 2016م جنح مركز طوخ – سرقة بالإكراه، و"كريم. ع. ع" 23 سنة - عاطل ومقيم ذات الناحية، والسابق اتهامه في القضية رقم 10776لسنة 2013م إدارى مركز طوخ – سلاح، و"بدر. ب. إ" 27 سنة - عاطل ومقيم ذات الناحية،  بممارسة نشاط إجرامى في مجال الإتجار بالأقراص المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم اعداد مأمورية بمعرفة كل من الرائد  احمد سامى عفيفى – رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب يوسف شعيب يوسف، والملازم اول حسام مصطفى حسينى، ضابطى مباحث مركز طوخ، والقوات المرافقة لهم.

وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك بأحد الأراضي الزراعية بطريق خط 13  بناحية السيفا – دائرة مركز طوخ  وبحوزتهم 240 علبة من أقراص الترامادول المخدر بإجمالى 24000 الف قرص مخدر ومبلغ مالى 65 جنيه وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4385 لسنة 2018م إدارى مركز طوخ، وجارٍ العرض علي النيابة.

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