  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
يب

استشهاد شرطيًا في فى انفجار الإسكندرية

يب

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

محمد صلاح

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

24 أكتوبر لنظر طعن مبارك والعادلي ونظيف

إلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى"قطع الاتصالات" أثناء ثورة يناير

الرئيس المعزول محمد مرسي

نجل مرسى: أخشى على والدى من الموت

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

تأييد المؤبد والسجن لبديع وآخرين في "عمليات رابعة"

حسن الحسيني

داعية بحريني يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

إسلام البحيري

مأمور سجن العقرب : البحيري " زنديق"

"السيسي" خلال لقاء اليوم

بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

مطار القاهرة الدولى

حريق محدود في وحدات التحكم بمطار القاهرة

مشروع قانون لحظر النقاب في التعليم بالنرويج

عرب وعالم

الطعن على حظر النقاب لعضوات تدريس جامعة القاهرة
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

سجن أقارب المتهمين يفجر عاصفة من الجدل

#

خبير أمني: أمريكا وراء حادث كنيسة مارمينا بحلوان

#

مشروع قانون بـ«الكنيست» لحماية «نتنياهو» من المحاكمة

#

فرض رسوم جديدة على الحديد والسجائر والأسمنت

اقترحت الحكومة النرويجية، أمس الجمعة، حظراً على ارتداء ما يغطي وجه المرأة بالكامل مثل البرقع والنقاب في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

وفرضت فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قيوداً على تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة.

وقالت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن في بيان إن البرلمان إذا أقر هذا المقترح، فإن النرويج قد تصبح أول دولة في شمال أوروبا تدخل مثل هذا الحظر في قطاع التعليم. وتعتزم الدنمرك فرض غرامات على تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وقالت ينسن، وهي أيضاً زعيمة الحزب التقدمي اليميني المناهض للمهاجرين، إن الحظر من شأنه أن يبعث بإشارة قوية على أن النرويج “مجتمع مفتوح يرى فيه كل منا وجه الآخر”.

وكانت الحكومة قد عدلت اقتراحاً أولياً قدم لأول مرة في يونيو ، للسماح بتغطية كامل الوجه أثناء فترات الراحة واجتماعات الموظفين في المدارس والجامعات، ولكنه كان سيطبق طوال ساعات العمل في رياض الأطفال.

وقال يان توري سانر وزير المعارف والاندماج الذي ينتمي إلى المحافظين الذين يمثلون يمين الوسط في بيان “الحظر المفروض على الملابس التي تغطي الوجه سيضمن الاتصال المفتوح مع الأطفال والطلاب والمهاجرين الجدد في مؤسسات التعليم”.

وارتداء غطاء كامل أو جزئي للوجه مثل البرقع والنقاب، يثير انقسام الرأي في أنحاء أوروبا، ويضع المدافعين عن الحريات الدينية في مواجهة العلمانيين وأولئك الذين يقولون إن هذه الملابس غريبة ثقافياً أو ترمز لاضطهاد المرأة.

وقالت الحكومة إنه بموجب الاقتراح، سيتعرض الموظفون الذين يخالفون القواعد عدة مرات لخطر فقد وظائفهم بينما سيواجه الطلاب الفصل. ولا ينطبق هذا الحظر على أغطية الرأس مثل الحجاب أو القبعات.

وتم بالفعل فرض حظر محلي على ارتداء البرقع والنقاب في بعض المدارس الثانوية بالنرويج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي
» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال
» حمزة نمرة ينتقد مدحت شلبي على طريقته
» "كوبر" يكشف سر تغير "صلاح" في ودية البرتغال
» 5 معلومات مثيرة عن منفذ حادث فرنسا
» الداخلية تنظم حفلًا لتكريم أمهات الشهداء
» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار