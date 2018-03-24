هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

24 مارس 2018 - 11:42 ص

أسدل الستار على المباراة الودية بين منتخب الفراعنة ومنتخب البرتغالي، والتي أقيمت أمس على ملعب لاتس جران في العاصمة السويسرية زيورخ، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

المباراة شهدت مواجهة بين اثنين من أبرز هدافي دوريات أوروبا، هما رونالدو والمصري محمد صلاح، إلا أن رونالدو استطاع أن يغير سير اللقاء ويسجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

"الفراعنة" بدءوا الشوط الأول بأداء مميز، حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول من خلال تمريره لعبد الله السعيد، قبل أن يستلم المنتخب البرتغالي زمام السيطرة لبقية دقائق الشوط الذي انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء المصري، ونجح النجم محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 56.

ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، فاجأ رونالدو الجميع بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس سكنت شباك حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أضاف رونالدو هدف الفوز بضربة رأس دون رقابة من دفاع منتخب مصر.

واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو المساعد واحتسب الهدف بعدما ألغاه بداعي وجود تسلل.

ورغم الخسارة، إلا أن المنتخب المصري أثبت أنه فريق لا يستهان به في كأس العالم 2018، وأكد لاعبوه أنهم قادرون على منافسة المنتخبات القوية في المونديال.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره اليوناني وديا الثلاثاء المقبل، بينما تلاقي البرتغال هولندا يوم الاثنين.