  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
يب

استشهاد شرطيًا في فى انفجار الإسكندرية

يب

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

محمد صلاح

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

24 أكتوبر لنظر طعن مبارك والعادلي ونظيف

إلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى"قطع الاتصالات" أثناء ثورة يناير

الرئيس المعزول محمد مرسي

نجل مرسى: أخشى على والدى من الموت

تأجيل محاكمة بديع في "أحداث بنى سويف"

تأييد المؤبد والسجن لبديع وآخرين في "عمليات رابعة"

حسن الحسيني

داعية بحريني يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

إسلام البحيري

مأمور سجن العقرب : البحيري " زنديق"

"السيسي" خلال لقاء اليوم

بث مباشر.. السيسي يفتتح مؤتمر البحث العلمي

مطار القاهرة الدولى

حريق محدود في وحدات التحكم بمطار القاهرة

بعد مباراة أمس..

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات

أخبار متعلقة
#

هذه حقيقة خسائر فودافون بسبب محمد صلاح

#

هذا ما قاله الشيخ "العريفي" عن محمد صلاح

#

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

#

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

أسدل الستار على المباراة الودية بين منتخب الفراعنة ومنتخب البرتغالي، والتي أقيمت أمس على ملعب لاتس جران في العاصمة السويسرية زيورخ، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

المباراة شهدت مواجهة بين اثنين من أبرز هدافي دوريات أوروبا، هما رونالدو والمصري محمد صلاح، إلا أن رونالدو استطاع أن يغير سير اللقاء ويسجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

"الفراعنة" بدءوا الشوط الأول بأداء مميز، حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول من خلال تمريره لعبد الله السعيد، قبل أن يستلم المنتخب البرتغالي زمام السيطرة لبقية دقائق الشوط الذي انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء المصري، ونجح النجم محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده عند الدقيقة 56.

ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، فاجأ رونالدو الجميع بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بضربة رأس سكنت شباك حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أضاف رونالدو هدف الفوز بضربة رأس دون رقابة من دفاع منتخب مصر.

واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو المساعد واحتسب الهدف بعدما ألغاه بداعي وجود تسلل.

ورغم الخسارة، إلا أن المنتخب المصري أثبت أنه فريق لا يستهان به في كأس العالم 2018، وأكد لاعبوه أنهم قادرون على منافسة المنتخبات القوية في المونديال.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره اليوناني وديا الثلاثاء المقبل، بينما تلاقي البرتغال هولندا يوم الاثنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

جمال سلطان

سلفية الشيخ «فركوس»!!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي
» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال
» حمزة نمرة ينتقد مدحت شلبي على طريقته
» "كوبر" يكشف سر تغير "صلاح" في ودية البرتغال
» 5 معلومات مثيرة عن منفذ حادث فرنسا
» الداخلية تنظم حفلًا لتكريم أمهات الشهداء
» شاهد .. أجمل 10 "هاتريك" سجلها "رونالدو" في مسيرته
» تسبح عدة كيلومترات يوميًا لتحصل على مياه الشرب

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار