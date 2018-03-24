» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"

24 مارس 2018 - 11:50 ص

استنكر المستشار محمد حامد الجمل, الفقيه الدستورى, تزايد جرائم قتل الأطفال فى الفترة الأخيرة وبشكل خاص التى تتم على يد الأم, مشيرًا إلى أن هذه الحوادث الشنيعة تثير التساؤل فى الرأي العام عن أنها خارجة عن الطبيعة البشرية للمرأة وتعد جريمة نادرة الوقوع, ولا يمكن بحسب النظام الطبيعى أن تفكر الأم فى قتل أطفالها لأنهم جزء منها ويندر أن يقع مثل هذا الحادث ما لم يكن ملفقًا.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "جرائم قتل الأطفال" أنه يمكن لمجهول أو أكثر أن يرتكب هذه الجريمة البشعة انتقامًا من الأم أو الأب لدوافع ذاتية وخفية يكشفها التحقيق لإخفاء المجرم الذى يكون مثلاً قد اغتصب جنسيًا الطفلين أو أحدهما أمام الآخر, وأيًا ما كان القاتل ودوافعه حسبما سوف يسفر عنه التحقيق فإن الجريمة بشعة وغير إنسانية.

وتابع الجمل: "أعتقد طبقًا للمبادئ الإنسانية العامة أنه إذا ثبت أن الجريمة قد وقعت بناء على تعمد وإصرار لدوافع ضد الأب أو الأم أو كليهما فإنه يجب أن يكون العقاب الإعدام للقاتل إذا ما ثبت أنه ارتكب الجريمة بدوافع وحشية وغير إنسانية, ويجب أن يتم إعلاميًا تنبيه الآباء والأمهات ممن لديهم أطفال أن يتيقظوا ويحافظوا على سلامة أطفالهم، كما يجب أن يتم هذا الإعدام شنقًا فى ميدان عام بحضور الأب والأم للأطفال الضحية، ويتعين أن يقرر رئيس الجمهورية تعويضًا للأب والأم، إذا ثبت أن الجريمة لم تتم على يديهما".