إعدام 27 طن لحوم ودواجن فاسدة في القليوبية

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شنت مباحث التموين بالتعاون مع مفتشي الأغذية والطب البيطري بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على المجازر وثلاجات بيع اللحوم، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طن هياكل ومفروم دواجن فاسدة بمصنع مخالف ناحية الخانكة، يقوم باستخدام "أرجل وأحشاء رءوس والدهون الحيوانية الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي فى تصنيع مفروم الدواجن والحواوشى، وجلد دواجن معبأة داخل شكائر وأقفاص بدون بيانات بخلاف المنتجات النهائية، قبل توزيعها على المحلات التجارية والمواطنين .

كما شنت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب، حملة بزاوية النجار التابعة للوحدة المحلية لقرية بلقس، وبالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين بالقليوبية وقسم ومركز قليوب، وأسفرت الحملة عن ضبط  7 أطنان من هياكل وأحشاء الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي يتم تدويرها لإستخدامها لعمل مفروم ومصنعات أخرى، ويتم ضرب علامات تجارية (غش تجارى)، وبالتدقيق تبين أنها إداريا تتبع مدينة الخانكة .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرار بإعدام المضبوطات.


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