بعد قليل.. الفصل فى الطعن على حكم غلق "يوتيوب"

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غلق موقع يوتيوب لمدة شهر

غلق موقع يوتيوب

الفيلم المسىء للرسول

تصدر الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حكمها فى الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بغلق يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسىء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بغلق موقع يوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسىء للرسول الكريم.

صدر الحكم فى الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامى والتى طالبت بحجب ووقف "يوتيوب" داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


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