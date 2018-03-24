السيسي: دماء الشهداء نبراس منير لنا

24 مارس 2018 - 12:23 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة سعت الفترة الأخيرة لتثبيت أركانها وتقوية وترسيخ مؤسساتها واستعادة استقرارها بعد فترة من عدم الاستقرار، مؤكدا أنه بدون الاستقرار لا يمكن المضى قدما فى معالجة المشكلات.

وأضاف السيسي، فى كلمته بالمؤتمر القومى للبحث العلمى، المنعقد الآن فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، أنه تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، تتضمن أبعادا ثقافية واجتماعية بجانب البعد العسكرى والأمنى، وفى هذا الصدد تم إطلاق العملية الشاملة "سيناء 2018" التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة.

وأشار الرئيس السيسي أن عملية "سيناء 2018" تحقق نجاحات كبيرة تطمئننا على أننا على الطريق الصحيح نحو محاصرة الإرهاب والقضاء عليه بإذن الله، متابعا: "لعل الدماء الطاهرة التى سالت من شهداء وأبطال وأبناء مصر تكون لنا دوما نبراسا منيرا ودافعا قويا لتحقيق ما استشهد هؤلاء من أجله".