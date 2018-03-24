تفاصيل أكثر الوثائق سرية بتاريخ إسرائيل وعلاقتها بـ"مصر"

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إسرائيل

فيس بوك

نادر فرجانى

أشرف مروان

تناول نادر فرجانى،  خبير الاقتصاد الدولى،  معلومة  مهمة عن الوثائق الإسرائيلية التى نشرت بصحفهم الإخبارية مؤخرًا والتى اعتبرها خبراء السياسة الوثائق الأكثر سرية بتاريخ إسرائيل فى الفترة الأخيرة.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الوثائق الإسرائيلية التي رفعت عنها السرية مؤخرًا تؤكد أن أشرف مروان كان جاسوسًا استثنائيًا في تاريخ الكيان الصهيوني".

وتابع خبير الاقتصاد الدولى: "مروان وفق الوثائق السرية  سعى وراء المهمة قبل حرب 1973 مقدمًا معلومات أذهلت المخابرات الإسرائيلية عن الجيش المصري، وكان المال حافزًا أساسيًا ولكنه طور مع العمل علاقات شخصية ومودة قوية مع رئيس الموساد".

وعلق  عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على المنشور فقال عبد العظيم عبد الله: "الدولة كانت مخترقة إلى هذا الحد".

وأضافت منى أنيس قائلة: "كيف تعامل بكل هذا الدهاء مع الدولة المصرية آنذاك؟!".

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