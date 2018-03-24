13 أبريل.. استئناف رحلات الطيران المصري لـ"أربيل"

24 مارس 2018 - 12:28 م

أعلنت الخطوط الجوية المصرية، اليوم السبت، أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى أربيل بالعراق، اعتبارا من 13 أبريل القادم.

وقال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران في بيان إن "التشغيل سيبدأ بثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 13 أبريل القادم، على أن تسير رحلة رابعة اعتبارا من 16 سبتمبر المقبل".

وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال الباطل، في 25 سبتمبر 2017، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته".

وجراء ذلك، فرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وإغلاق المنافذ الحدودية بين الإقليم وايران وتركيا، ونشر القوات الاتحادية في غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم "البيشمركة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، رفع الحظر الجوي عن مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية.