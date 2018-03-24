لماذا أطلقت مصر منصة شبيهة بـ"فيس بوك"؟

24 مارس 2018 - 12:37 م

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية، أن إطلاق الحكومة المصرية، منصة شبيهة بـ"فيس بوك"، تدعى "فيس مصر"، وراءه أسباب أخرى، غير التي أعلنت في البيانات الرسمية، أبرزها إنشائه كـ جهاز للرقابة وجمع بيانات المواطنين.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن في ظل أزمة "فيس بوك" بسبب تسريبات بيانات لـ50 مليون شخص، بطرق غير شرعية، لصالح حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتخابية، حيث استقال على أثرها رئيس أمن المعلومات، أليكس ستاموس، أطلقت مصر نسخة مصرية من موقع التواصل الاجتماعي العالمي.

واعتبرت الصحيفة أن إطلاق الحكومة المصرية منصة مماثلة لـ"فيس بوك"، تسمى بـ"وجه مصر"، هو نوع من الرقابة على المواطنين.

ونوهت الصحيفة، بأن الصفحة الرئيسي لـ"فيس مصر"، نسخة من فيس بوك، ما يتيح للمستخدمين المشاركات تحميل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والملفات، لكن الفرق الرئيسي أنه لم يقدم سوى ثلاث لغات - العربية والإنجليزية والفرنسية - على النقيض من فيس بوك الذي يتيح للمستخدمين 80 لغة.

ولفت التقرير أن النسخة المصرية من "فيس بوك" لم تحص سوى بعدد قليل من المشتركين، على خلاف الموقع العالمي الذي وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 2 مليار.

وبدأت الشبكة الاجتماعية بعد أن أعلن وزير الاتصالات، ياسر القاضي، إطلاقها قبل أسبوعين، وكما ذكرت العديد من المواقع الإخبارية العربية، فإن "العديد من المستخدمين" قد سجلوا بالفعل وبعد ساعات قليلة من بدء تسجيل ما يقرب من 500 عضو.

ووفقًا للوزير، فإن التفاعل الاجتماعي على الإنترنت لعب دورًا مهما في مصر منذ "الربيع العربي" في عام 2011، لذا ، فإن الدولة المصرية تريد حماية بيانات المستخدم.

في المقابل، يشك الخبراء في هذه النية: فإن "وجه مصر" لا يمكن أن تكون بمثابة منصة اتصال فحسب، بل يمكن استخدامها كأداة للحكومة المصرية لجمع بيانات المستخدمين لأغراضها الخاصة، كنوع من الرقابة على المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن مصر تحت حكم النظام الحالي، أغلقت العديد من حسابات "فيس بوك" مؤخرًا، لأشخاص ألقي القبض عليهم بتهمة "التحريض على الكراهية ضد الدولة والجيش والشرطة".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن وضع حقوق الإنسان في البلاد يتدهور بسرعة؛ بما في ذلك حرية التعبير، والتجمع.

وعلى الرغم من كل الانتقادات، لتوقيت بدء "وجه مصر"، فان توقيت انطلاقه لا يمكن أن يكون أفضل، لاسيما في أعقاب فضيحة فيس بوك بشأن تسريب البيانات.

وأوضحت الصحيفة أن منصات المماثلة لموقع "فيس بوك" تتوفر أيضًا في بلدان أخرى، ففي روسيا على سبيل المثال، أنشأت بوابة "فكونتاكتي" الشبيه لـ"فيس بوك"، التي كان لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في عام 2014، مضيفة يبقى أن نرى ما إذا كانت "وجه مصر" سيجمع حوالي 95 مليون مصري أم لا.