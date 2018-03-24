وصول بطاقات التصويت لانتخابات الرئاسة إلى محكمة البحر الأحمر

24 مارس 2018 - 12:38 م

وصلت إلى محكمة البحر الأحمر أوراق وبطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 تمهيدًا لتوزيعها على اللجان الفرعية بمدن المحافظة كما بدء القضاء المشرفين على العملية الانتخابية في التوافد إلى مدينة الغردقة وسوف يتم تسليمهم بطاقات الاقتراع اليوم السبت قبل انطلاق الانتخابات وتوزيعهم على اللجان الفرعية.

ويبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالي المحافظة 279222 ناخبًا وأصوات الوافدين من سجلوا أسمائهم للتصويت في لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبًا ليكون إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخبًا وسوف تجرى العملية الانتخابية في 110 لجنة انتخابية فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة، 16 لجنة بمدينة القصير، 17 لجنة بمدينة سفاجا، 6 لجان بمدينة مرسى علم، 3 لجان بمدينة الشلاتين و2 لجنة بمدينة حلايب.

وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من المناطق البعيدة والتجمعات فى حلايب وشلاتين إلى المقار الانتخابية واستعدت محافظة البحر الأحمر لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر انطلاقها الاثنين المقبل.

وعقد المحافظ و رؤساء المدن اجتماعات مكثفة لمناقشة الاستعداد للانتخابات لمتابعة تجهيز المقار الانتخابية.