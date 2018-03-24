  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
توفيق عكاشة

«الإدارية» تحسم الجدل حول عودة "عكاشة" للبرلمان

بائعة الرمان

6 صور تحكي أسواق مصر قبل 100 عام

ي

أول ظهور لمدير أمن الإسكندرية عقب نجاته

ب

تفاصيل ترحيل صحفية "التايمز" من مصر

ع

معلومات صادمة عن العبوة الناسفة في انفجار الإسكندرية

مروان

تفاصيل أكثر الوثائق سرية بتاريخ إسرائيل وعلاقتها بـ"مصر"

ع

الداخلية توضح تفاصيل انفجار الإسكندرية

ن

سيارة الإسكندرية المفخخة كانت تستهدف مدير الأمن

يب

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

محمد صلاح

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

مستنكرًا حادث الإسكندرية..

الحريرى: لعنة الله على الإرهاب

الحياة السياسية

هيثم الحريرى
الحريرى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مفاجأة بالصورة.. عبد الله السعيد يوقع لـ"الزمالك"

#

"القرموطي" يقدم على فعل غريب على الهواء

#

الديهي: لم نقم بدورنا في الحرب على الإرهاب

#

عائلة صالح تتوعد "الحوثيين" بـ"أبواب جهنم"

أدان  النائب هيثم الحريرى, عضو مجلس النواب عن دائرة   محرم بك  بوسط محافظة الإسكندرية, الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم بشارع المعسكر الرومانى بدائرة سيدى جابر, وردد مهاجما: "لعنة الله على الإرهاب الأسود فى كل زمان ومكان".

وأضاف الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "سنظل دائما داعمين لكل مؤسسات الدولة وجيشها وشرطتها فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين المجرمين, رحم الله شهداء الوطن جميعا".

 ووفق بيان وزارة الداخلية, أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق .

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارٍ استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية
» ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة بالجيش
» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي
» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار