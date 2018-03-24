  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:45 م
بحث متقدم
بائعة الرمان

6 صور تحكي أسواق مصر قبل 100 عام

ي

أول ظهور لمدير أمن الإسكندرية عقب نجاته

ب

تفاصيل ترحيل صحفية "التايمز" من مصر

ع

معلومات صادمة عن العبوة الناسفة في انفجار الإسكندرية

مروان

تفاصيل أكثر الوثائق سرية بتاريخ إسرائيل وعلاقتها بـ"مصر"

ع

الداخلية توضح تفاصيل انفجار الإسكندرية

ن

سيارة الإسكندرية المفخخة كانت تستهدف مدير الأمن

يب

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

محمد صلاح

هذا ما قالته "CNN" و"B B C" عن محمد صلاح ورونالدو

24 أكتوبر لنظر طعن مبارك والعادلي ونظيف

إلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى"قطع الاتصالات" أثناء ثورة يناير

الداخلية توضح تفاصيل انفجار الإسكندرية

قضايا وحوادث

ع
ع

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

معلومات صادمة عن العبوة الناسفة في انفجار الإسكندرية

#

استشهاد شرطى فى انفجار الإسكندرية

#

بالفيديو.. انفجار سيارة مفخخة في الإسكندرية

#

«قداس عيد الغطاس» يغلق محيط كاتدرائية الإسكندرية أمنيًا

انفجار

الإسكندرية

انفجار الاسكندرية

محاولة اغتيال مدير امن الاسكندرية

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجار استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية
» ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة بالجيش
» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي
» فضيحة «+18» في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر والبرتغال

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار