الداخلية توضح تفاصيل انفجار الإسكندرية

24 مارس 2018 - 01:20 م

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه صباح اليوم السبت انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أن الانفجار أسفر عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجار استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.