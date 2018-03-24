معلومات صادمة عن العبوة الناسفة في انفجار الإسكندرية

أحمد الشربيني
أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن العبوة الناسفة المستخدمة في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية تبلغ 8 كيلو جرامات مواد شديدة التفجير.
وحاول مجهولون منذ قليل استهداف مدير أمن الإسكندرية أثناء استقلاله سيارته ونتج عنها تهشيم 7 سيارات وحوائط الفندق و3 عقارات مجاورة أمام أحد الفنادق بشارع المعسكر الرومانى بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف المصدر، أن خبراء المفرقعات، ورجال الحماية المدنية، وبصحبتهم 5 سيارات مجهزة للمفرقعات انتقلوا إلى مكان الحادث لإجراء عمليات الفحص والتعقيم بالمكان تحسبًا لوجود أى مواد متفجرة أخرى بمحيط الانفجار منعًا لسقوط أى ضحايا آخرين.
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