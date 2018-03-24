تفاصيل ترحيل صحفية "التايمز" من مصر

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كشفت بيل ترو، مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية في القاهرة، ملابسات توقيفها وترحيلها من مصر، مشيرة إلى أنها أنها كانت تأمل في أن تنجح مفاوضات الصحيفة مع السلطات المصرية لإعادتها إلى عملها في العاصمة المصرية، والذي بدأته قبل سبع سنوات.

وقالت ترو في مقال كتبته لصحيفتها اليوم  إنها لا تعرف طبيعة الاتهامات الموجهة إليها. ولم تفلح مساع السفارة البريطانية في القاهرة في إثناء السلطات المصرية عن قرارها.

من جانبها قالت الإعلامية ليليان داود، قائلة إن السلطات المصرية طردت  ترو، بعد القبض عليها لسبع ساعات وتخييرها بين مغادرة مصر أو مواجهة محاكمة عسكرية.

وأضافت في تدوينة لها على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلة: "ترحيل الزميلة بيل ترو مراسلة صحيفة التايمز من القاهرة.. ترو عاشت في مصر لسبع سنوات تم إلقاء القبض عليها بعد إجرائها مقابلة وتم تهديدها بمحاكمة عسكرية ما لم تغادر على متن طائرة فورًا".

واختتمت تدوينتها بقولها: "متضامنة مع بيل ترو الصحافة ليست جريمة يا مصر!".

كانت السلطات المصرية ألقت القبض على ترو أثناء مهمة عمل في حي شبرا بالقاهرة في العشرين من فبراير، واستجوبتها السلطات في أحد أقسام الشرطة.

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