» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية

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انفجار سيارة مفخخة

أمن الإسكندرية

انفجار الاسكندرية

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، توجيهاته بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة سيدى جابر إلى مكان حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، لإجراء المعاينة اللازمة والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه يتابع سير التحقيقات فى حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية .

أكد مصدر أمنى، رفيع المستوى بمديرية أمن الإسكندرية، أن الانفجار الذى وقع منذ قليل، كان نتيجة تفجير سيارة بعبوة ناسفة.

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن استشهاد رقيب شرطة على جلال، وهو سائق سيارة حراسة مدير أمن الإسكندرية، بينما أصيب 4 آخرون بينهم 3 شرطيين، تم نقلهم لمستشفى مصطفى باشا العسكرى.

وأضاف المصدر، أن الحالة الصحية لأحد المصابين خطيرة، وجارٍ عمل الإسعافات الطبية، نافيًا تعرض اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، لأى إصابات جراء استهداف موكبه.


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