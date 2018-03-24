أمين سابق بـ"المصري الديمقراطي" يندد بحادث الإسكندرية

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إرهاب

موظفين

الإسكندرية

الدولة المصرية

احمد فوزى

استنكر أحمد فوزي الأمين العام الأسبق لحزب المصري الديمقراطي, حادث الإسكندرية الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بشارع المعسكر الروماني،  وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين, مشيرًا إلى أن  مثل هذه الحوادث لا تعبر سوى عن رغبة من مرتكبيها في أحداث مزيد من الأعمال الإجرامية وسفك للدماء بدون مبرر.

وقال "فوزي"  في تدوينة على "فيس بوك": "بصراحة لا أستطيع إنكار أسفى عن وجود الضحايا وسكة الدم التي لا تتوقف".

وتابع فوزى: "لا أفهم منطق البشرية المنحطة في تفجير الناس مدنيين أو موظفين في الدولة، ما  الهدف وما هي  النتيجة غير مزيد من وجود  تبرير أكثر لما يحدث".

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