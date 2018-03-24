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وصول 1639 رأس ماشية لميناء سفاجا

قبلي وبحري

صور أرشيفية
صور أرشيفية

حسن حمدان

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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة فرح1 وعلى متنها 1639 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بمحجر بيطري رأس الحجرية بسفاجا.

 كما يستقبل الميناء ثلاث سفن أخرى وهى مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 429 راكبًا و147 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و6 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 111 راكبًا و62 شاحنة بضائع و2 شاحنة عفش ركاب و6 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 321 راكب و161 شاحنة بضائع و17 سيارة.

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