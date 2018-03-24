الجيش التركي يعلن السيطرة الكاملة على عفرين

24 مارس 2018 - 01:42 م

أعلن الجيش التركي، صباح السبت، سيطرة قوات "غصن الزيتون" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، من تنظيمي "ب ي د/بي كا كا"والدولة الاسلامية “داعش”.

وذكر بيان صادر عن الجيش التركي السبت، أنّ قوات “غصن الزيتون” تتخذ تدابير احترازية من أجل ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى منازلهم.

وتمكنت تلك القوات، الأحد الماضي، من السيطرة على مركز المنطقة وجميع القرى والبلدات المحيطة بها من الشرق والشمال والغرب، فيما بدأت جموع السكان بالعودة إلى بيوتهم.



