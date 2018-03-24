» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟

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أم كلثوم
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الأقصر

ام كلثوم

كوكب الشرق

صورة نادرة

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة لكوكب الشرق " أم كلثوم" ، حيث تظهر علي خلاف عادتها في الأقصر ، وهي تردي ملابس راقية ، علي غير ما كانت تظهر به.

الصورة التقطت لكوكب الشرق  في الأقصر عام 1924 ، وهي ترتدي بنطلونا وبرنيطة ، وسكارف.

كما تم تداول أيضا صورة لحفلة سينمائية للنساء فقط بالإسكندرية  عام 1930 بسينما استراند.

يذكر أن كوكب الشرق  ولدت في 4 مايو 1904في بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ، وتوفيت في 3 فبراير 1975 في القاهرة  بعد حياة فنية حافلة.


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