» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟

24 مارس 2018 - 01:46 م

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة لكوكب الشرق " أم كلثوم" ، حيث تظهر علي خلاف عادتها في الأقصر ، وهي تردي ملابس راقية ، علي غير ما كانت تظهر به.

الصورة التقطت لكوكب الشرق في الأقصر عام 1924 ، وهي ترتدي بنطلونا وبرنيطة ، وسكارف.

كما تم تداول أيضا صورة لحفلة سينمائية للنساء فقط بالإسكندرية عام 1930 بسينما استراند.

يذكر أن كوكب الشرق ولدت في 4 مايو 1904في بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ، وتوفيت في 3 فبراير 1975 في القاهرة بعد حياة فنية حافلة.



