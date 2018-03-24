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بنى سويف تنهى استعدادتها للاستحقاق الرئاسى

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بنى سويف
بنى سويف

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أنهت محافظة بنى سويف استعداداتها للاستحقاق الرئاسى لكل الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة والإطمئنان على جاهزيتها ومطابقتها لمواصفات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية.

وشدد المحافظ شريف حبيب على الإلتزام ببنود النموذج الموحد المعد ويحتوي على بيان شامل عن كل الاحتياجات والمتطلبات اللازم توافرها بالمقار الإنتخابية استعدادا للإنتخابات الرئاسية ، للتأكد من توافر كل التسهيلات لخروج العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة ولسرعة التعامل مع أية مواقف طارئة بخصوص المقار الانتخابية سواء العامة أو الفرعية واطمأن المحافظ بنفسه على توافر مولدات الكهرباء بجميع المقار الانتخابية وأنها تعمل بكفاءة بحيث يتم تشغيلها دون أية مشكلات عند الحاجة إليها.

 وتابع مستوى باقى التجهيزات للجان والنظافة العامة بها وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة مشددًا بضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الانتخابات والتواصل الدائم مع القوات المسلحة والشرطة للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولاً بأول لسرعة توفيرها.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء المدن والقرى بتوفير كل التسهيلات للناخبين مع التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وأن نسبة المشاركة تدل على الوعي السياسي والمسئولية الوطنية لدى الموطن المصري، لاستكمال المسار الديمقراطي ومسيرة التنمية التي سلكتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية ، ومشددا على أهمية إيصال الرسالة التوعوية للمواطن بوضوح ويسر لتصل له مهما كانت ثقافته ومستواه التعليمي يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت بالمحافظة 1مليون و748 ألف ناخبا وناخبة موزعين على 482 مقر انتخابي باجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة

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