أول ظهور لمدير أمن الإسكندرية عقب نجاته

24 مارس 2018 - 02:00 م

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية موقع حادث الانفجار الذى وقع بعد ظهر اليوم بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، أكدت أن اللواء مصطفى النمر، بخير وصحة جيدة بعد نجاته من حادث انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته بشارع المعسكر الروماني.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن الحادث نتج عن تفجير سيارة بعبوة ناسفة، واستشهد سائق سيارة الحراسة المرافقة ويدعى مساعد علي جلال، وأصيب أربعة أشخاص بينهم 3 أفراد من الشرطة بينهم حالة خطيرة.