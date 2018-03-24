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6 صور تحكي أسواق مصر قبل 100 عام

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بائعة الرمان
بائعة الرمان

عبد القادر وحيد

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بائع الحليب

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القرن الماضي

يعد دخول السوق المصرية هذه الأيام "كابوسا" ،  يهدد ويؤرق حياة المواطن المصري بكل طبقاته بسبب جحيم الأسعار ، والذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في كل أنواع الحياة.

المصريون تنشر صورا تعكس مدي سهولة حركة البيع والشراء في مدن مصر ، والتي تعكس روح الحياة وأريحيتها قبل 100 عام.

 شاهد الصور:
1- بائع اللبن الحليب يجوب شوارع القاهرة عام 1922 


2- بائع الاوز المتجول  القاهره في الثلاثينات


3-صورة من أمام محل لبيع الدخان من سجاير و شيشة و حشيش و أفيون في القاهرة حوالي عام 1885 .


4-بائعة الرمان في حواري القاهرة عام 1890


5- بائعة البصل في الدكان 1870


6-محلات الفول والفلافل في اسكندريه سنه 1924



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