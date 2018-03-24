6 صور تحكي أسواق مصر قبل 100 عام

عبد القادر وحيد
يعد دخول السوق المصرية هذه الأيام "كابوسا" ، يهدد ويؤرق حياة المواطن المصري بكل طبقاته بسبب جحيم الأسعار ، والذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في كل أنواع الحياة.
المصريون تنشر صورا تعكس مدي سهولة حركة البيع والشراء في مدن مصر ، والتي تعكس روح الحياة وأريحيتها قبل 100 عام.
شاهد الصور:
1- بائع اللبن الحليب يجوب شوارع القاهرة عام 1922
2- بائع الاوز المتجول القاهره في الثلاثينات
3-صورة من أمام محل لبيع الدخان من سجاير و شيشة و حشيش و أفيون في القاهرة حوالي عام 1885 .
4-بائعة الرمان في حواري القاهرة عام 1890
5- بائعة البصل في الدكان 1870
6-محلات الفول والفلافل في اسكندريه سنه 1924
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