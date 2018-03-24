6 صور تحكي أسواق مصر قبل 100 عام

24 مارس 2018 - 02:04 م

يعد دخول السوق المصرية هذه الأيام "كابوسا" ، يهدد ويؤرق حياة المواطن المصري بكل طبقاته بسبب جحيم الأسعار ، والذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في كل أنواع الحياة.

المصريون تنشر صورا تعكس مدي سهولة حركة البيع والشراء في مدن مصر ، والتي تعكس روح الحياة وأريحيتها قبل 100 عام.

شاهد الصور:

1- بائع اللبن الحليب يجوب شوارع القاهرة عام 1922





2- بائع الاوز المتجول القاهره في الثلاثينات





3-صورة من أمام محل لبيع الدخان من سجاير و شيشة و حشيش و أفيون في القاهرة حوالي عام 1885 .





4-بائعة الرمان في حواري القاهرة عام 1890





5- بائعة البصل في الدكان 1870





6-محلات الفول والفلافل في اسكندريه سنه 1924







