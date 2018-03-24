برلماني: تفجير الإسكندرية الهدف منه التأثير على العملية الانتخابية

24 مارس 2018 - 02:13 م

قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن تفجير الاسكندرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل نجحوا فى القضاء على الأوكار الإرهابية والعناصر الإرهابية وأن العملية سيناء 2018 نجحت فى تحقيق الهدف المنشود منها.

وأكد "العميرى"، في تصريحات صحفية على أن هذه المحاولة الفاشلة البائسة الهدف منها التأثير على مجريات العملية الانتخابية ولكن فى حقيقة الأمر هذه المحاولات الفاشلة تزيد المصريين عزيمة وإصرار على الوقوف بجانب دولتهم ومساندتها فى القضاء على هؤلاء المارقين.

وأشار "عضو مجلس النواب"، إلى أن هذه المحاولة ستزيد نسب المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وسينقلب السحر على الساحر فالإرهابية تريد ان تثير القلاقل والذعر لعدم المشاركة ولكن وعى المصريين وحبهم لوطنهم سيجعلهم يشاركون بكثافة عالية جدًا فى الانتخابات الرئاسية.