الإدارية تحسم جدل عودة عكاشة للبرلمان

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قضايا وحوادث

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

أحمد الشربيني

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البرلمان

توفيق عكاشة

عودة توفيق عكاشة للبرلمان

عودة توفيق عكاشة

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، عدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من توفيق عكاشة على قرار البرلمان بإسقاط عضويته وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطعن أن عكاشة انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه دقهلية، فضلاً عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق نافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري

وكانت هيئة مفوضى مجلس الدولة، قد أصدرت تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.


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