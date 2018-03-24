الصياد: حوار ساندرا مع الرئيس أيقظ وعى الجمهور

24 مارس 2018 - 02:29 م

قال إبراهيم الصياد, رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى سابقا, إن الحوار الذي أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسى للمخرجة ساندرا نشأت تحت عنوان الشعب والرئيس 2018, لم يرَ مثله منذ فترة طويلة فى الإعلام المصرى, فهو حوار أكد أن التناول الإعلامى الصادق أقصر طريق لإيقاظ وعى الجمهور خاصة فيما لمسه من جوانب إنسانية فى حياة الرئيس ربما للمرة الأولى.

وأضاف الصياد خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "درس إعلامى فى الصدق والمهنية", أن محتوى الحوار جاء مركزًا ليؤكد امتلاك القائمين بإعداده لأدواتهم المهنية وتوظيفهم للمناخ المحيط بمكان التصوير وساعد ذلك فى كشف أهم الملفات التى تشغل بال الرئيس خاصة فى المرحلة المقبلة وأهمها الأمن والأمان للمواطن المصرى سواء كان آمناً اقتصادياً أو غذائياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

وأوضح قائلاً: "قد مثل هذا الشكل البرامجى درساً مهماً فى الصدق والمهنية لمعظم الإعلاميين الذين سجنوا أنفسهم فى أشكال كلاسيكية للرسالة الإعلامية ما أوقعهم فى أخطاء تقدير دور الدولة المصرية من خلال تناول إعلامى عقيم لا يساهم فى تشكيل وعى حقيقى للرأى العام".