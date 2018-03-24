» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

المصريون ـ متابعات
تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " ننفرد بحوار الصدمات مع منافس السيسى: موسى مصطفى: هذا رأيى فى البرادعى وشفيق وخالد على وأيمن نور"، كذلك "من كفر المصيلحة إلى الرئاسة.. أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»"، كما ننشر " أنباء عن وفاته:«محمود عزت».. نكشف لغز اختفاء «ثعلب الإخوان»".
وننشر أيضًا " بعد عودة «عبد الجابر» و«جان»..ضمانات لعودة إعلاميى «إخوان الخارج»"، وكذلك " بحسب أسرته.. هذا ما يتعرض له مستشار «مرسى» ونجله بالعقرب"، وأيضًا " بعد قرار الحكومة بسحب "الأصل".. هل يلجأ المصريون للجنسية الثانية؟".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ لماذا تفضل دول أفريقيا "السيسي" على الإخوان ؟
ـ داعية سلفى وصفهم بالحيوانات.. فتوى جديدة تكفر الإخوان
ـ هذه قصة أول من هتف«عظمة على عظمة يا ست"
ـ إسرائيلى يعرقل انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد
ـ لفتح مدد الرئاسة: دعوات لتعديل الدستور على "الطريقة الصينية"
ـ خبراء الكرة: لماذا لا يباع الأهلى والزمالك والإسماعيلى لرجال الأعمال؟
ـ الزعيم يتصدر يليه الأسطورة: بالأرقام.. كشف حساب ضرائب الفنانين
ـ أرقام هواتف النيابة.. من يحمى الأبرياء من البلاغات الكيدية؟
ـ «جمهورية الكارتة».. بلطجة بالقانون
ـ رئيس قطاع الأخبار السابق لـ"المصريون": «ماسبيرو» ضحية قنوات"تحت السلم"
ـ لماذا حذفت الفضائيات أرشيف «ثورة يناير»؟
ـ نار الغيرة تأكل الإعلاميين بعد حوار "ساندرا" للسيسى
ـ زواجى من ملكة جمال سبب عذابى
ـ سألت مفسر الرؤى فأجاب: صديقتى ماتت فى منزلى وعند المقابر وجدنا كلابًا تعوى
ـ طبيبة مصرية تحتفل بطلاقها بفستان زفاف!
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