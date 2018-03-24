محافظ المنيا: انفجار الإسكندرية محاولة فاشلة لكسر إرادة الدولة

24 مارس 2018 - 02:40 م

أدان عصام البديوي محافظ المنيا اليوم الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية، وقال إنه يعد تأكيدا لحجم المخاطر والتحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية، لافتا إلى أننا ما زلنا مستهدفين بهدف افشال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن خلال اجتماع عقده اليوم برفع السيارات القديمة والمهملة بجميع الشوارع ونقلها إلى الأماكن البعيدة والظهير الصحراوي، مع التواصل بشكل مستمر والإبلاغ فورًا حال وجود أية معلومات خاصة بالاشتباه في أحد الأشخاص.

ووصف المحافظ الحادث بأنه محاولة فاشلة لكسر إرادة الدولة المصرية مؤكدًا أنه لن يثنينا على المضي قدمًا نحو حماية بلادنا ودفع خطط التنمية بها، ونعي المحافظ شهيد الحادث من أبناء الشرطة معربا عن خالص مواساته وعزائه لأسرته داعيًا الله أن يتقبله عنده من الشهداء ، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.