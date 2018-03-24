برلمانى: الشعب المصري لن يرهبه الإرهاب وسيشارك فى الانتخابات

24 مارس 2018 - 02:42 م

أدان النائب نبيل أبو باشا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كفر الزيات بالغربية التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع المعسكر الروماني في منطقة رشدي بالإسكندرية.

وقال "أبو باشا" إن أهل الشر أرادوا إرسال رسالة تخويف إلى الشعب المصري من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدًا أن الشعب المصري لن ترهبه يد الإرهاب.

ودعا "نائب المصريين الأحرار" جموع الشعب المصري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة وتوجيه رسالة الإرهاب أن الشعب المصري يقف بقوة وراء قيادته الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووقع تفجير اليوم بسيارة مفخخة بالإسكندرية تسبب فى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين وتسبب فى بعض الخسائر فى العمارات وتكسير زجاج بالإضافة إلى خسائر أخرى فى السيارات بالشارع.