سلفية الشيخ "فركوس" (2)

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انتشرت بشكل واسع يوم أمس الأول 24/3/2018، فتوى أعلى سلطة سلفية في الجزائر الشيخ محمد على فركوس، والذي كفر فيها "الأمة" بالكامل تقريبًا، صوفية وأشاعرة وإخوان مسلمين والتبليغ والدعوة والسلفيين من غير طائفته "المدخلية" وكل من يميل إلى المعارضة السياسية سواء مدنية أو دينية.
بل إن الرجل "كفر" الوطنية والقومية والعلمانية والليبرالية والحداثة.. وصيغت الفتوى على النحو الذي يعتبر وثيقة دينية لحماية الأنظمة السياسية وإنزالها منزلة القداسة التي لا يجوز "دينيًا" المس بها معارضة أو نقدًا، حتى ولو من قبيل الشعارات السياسية.
وقال في فتواه: "إطلاق مصطلح أهل السنّة، بالمعنى الخاص، فإنما يراد به ما يقابل أهل البدع والأهواء، فلا يدخل في مفهوم أهل السنّة، إلا من يثبت الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنّة، دون أصحاب المقالات المحدثة من أهل الأهواء والبدع".
وأضاف: "الإسلام الذي يُمثِّله أهلُ السُّنَّة والجماعة أتباعُ السلف الصالح إنَّما هو الإسلام المصفَّى مِنْ رواسب العقائد الجاهلية القديمة، والمبرَّأُ مِنَ الآراء الخاطئة المُخالِفةِ للكتاب والسُّنَّة، والمجرَّدُ مِنْ مَوروثاتِ مَناهجِ الفِرَق الضَّالَّة كالشيعة الروافض والمُرجِئةِ والخوارجِ والصُّوفيةِ والجهميةِ والمعتزلةِ والأشاعرة، والخالي مِنَ المناهج الدَّعْوية المُنحرِفة كالتبليغ والإخوان وغيرِهما مِنَ الحركات التنظيمية الدَّعْوية أو الحركات الثورية الجهادية زعموا كالدواعش والقاعدة، أو مناهجِ الاتِّجاهات العقلانية والفكرية الحديثة، المُنتسِبين إلى الإسلام".
وأشار ـ بحسب القدس العربي ـ إلى أن الخارجَ على الأئمَّةِ المكفر لهم، التاركَ لمناصحتهم والصابرِ على ظُلْمهم وجَوْرهم، ولا الثائرَ عليهم بالتظاهرات والاعتصامات والإضرابات باسْمِ التصحيح والتغيير وَفْقَ ما تمليه الحُريات الديمقراطيةُ زعموا وما ترسمه مخطَّطات أعداء الملة والدين"
واستطرد: "كما لا يحوي مذهب أهل السنَّة في نطاقه من يرفع شعارًا أو راية أو دعوة غير الإسلام والسنّة بالانتماء إليها أو التعصب لها كالعلمانية والاشتراكية والليبرالية الرأسمالية، والقَبَلية والوطنية والقومية، والديمقراطية والحزبية، والحداثة وغيرِها كما لا يضمُّ في حياضه المُنتسبين لمذهبِ أهل السنّة ممَّنْ تَسَموا بالسلفية زورا ومينا وهم على غير أصولها ومَعالِمِها ومنهجِها ودعوتها، ممن أحدثوا فيها ما ليس منها بدوافعَ تنظيمية حركية جهادية زعموا أو حزبية أو وطنية"..انتهت
وفي مقال لاحق إن شاء الله سنتكلم عن السلفية المدخلية تفصيلاً، ولكن من أبرز ما جاء في أدبياتهم الأساسية ومذهبهم عدم جواز معارضة الحاكم مطلقًا، وعدم إبداء النصيحة له في العلن، وتعتبر ذلك أصلاً من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ومخالفة هذا الأصل يعتبر خروجًا على الحاكم المسلم - في مذهبهم"
ونكمل إن شاء الله الحديث لاحقا..

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