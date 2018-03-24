مصرع مدير نيابة مركز ملوى في حادث مؤلم

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لقي مدير نيابة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا مصرعه في طريق عودته إلى ملوي بعد تسلمه أوراق اعتماده للإشراف علي إحدى اللجان بانتخابات الرئاسة من اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة المنيا وقع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل قرية البرشا بعد انقلاب سيارته الملاكي التي كان يستقلها.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة بتلقيه بلاغًا من الدكتور عادل سعد حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول أحمد جمال محمد حسن عبد المجيد 27 سنة وشهرته أحمد عسقلاني جثة هامدة ومقيم ديروط بمحافظة أسيوط.

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