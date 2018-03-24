قانونى يطرح مقترحا للحد من التصادم بين المحامين وضباط الشرطة

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سامى بلح
سامى بلح

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اشتباكات عنيفة بين الشرطة وإرهابيين

القانون

الدستور

امناء الشرطة

سامي بلح

المحامون

اقترح سامى بلح, الخبير القانوني والأمين العام  لحزب مصر العروبة, فكرة تساعد على الحد من وقوع التصادمات الدائمة  التى تقع بين المحامين والعاملين بأقسام الشرطة.

وقال بلح خلال تدوينة على "فيس بوك": "من أجل الحد من المشاكل التي يتكرر حدوثها بين بعض المحامين وبعض ضباط الشرطة في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة عدم معرفة بعض الضباط وأفراد الشرطة للضمانات والحقوق الدستورية والقانونية المقررة للمحامين بموجب أحكام الدستور والقانون حماية لحق الدفاع وحماية للمحامين أنفسهم أثناء وبمناسبة تأدية عملهم أمام جميع الجهات المختلفة وخاصة الشرطة والنيابة والقضاء".

وأضاف الخبير:"تتلخص هذه الفكرة البسيطة في طباعة نصوص المواد الدستورية والقانونية الخاصة بتلك الضمانات والحقوق خاصة المادتين 98، 198 من الدستور والمواد 49، 50، 51، 52، 53، 54 من قانون المحاماة وذلك في كتيب صغير يتم توزيعه علي أقسام ومراكز الشرطة علي أن تودع نسخ منه في النوبتجية ووحدات المباحث حتى يعلم الضباط والأمناء وغيرهم ممن يتعاملون مع المحامين بحقوق وضمانات المحامين ويلتزمون بها درءًا لأي مشاكل يمكن أن تنتج من عدم معرفتهم بتلك الحقوق والضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحامين".

وتابع الأمين العام لمصر العروبة قائلا: "هذا بالإضافة إلي تكليف بعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية في كل نقابة فرعية بإرجاء مصر بالمتابعة المستمرة للمشكلات التي تحدث مع المحامين بأقسام ومراكز الشرطة والعمل علي سرعة حلها في إطار من الاحترام والود المتبادل بين المحامين وضباط الشرطة ".

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