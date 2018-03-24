التطرف في الحب والكراهية

24 مارس 2018 - 02:51 م

يوجد معني متداول في مجتمعاتنا عن أنه إذا رضي البعض عن شخص يرفعونه في "السما" وإذا غضبوا عن آخر أنزلوه-خسفاً-إلي سابع أراضين، وقد حدث هذا النوع من التطرف في السلوك داخل الأسرة أو المجتمع. المنزلة التي يحظي بها البعض عند هؤلاء قد تكون علي إستحقاق، كما الكراهية أيضاً قد يستحقها الآخرون، وقد تكون تلك المشاعر-سواء الإيجابية أو السلبية-نتيجة موقف عابر، بما لا تتناسب معها تلك المشاعر، الأمر الذي يجعل أصحابها يتصرفون مثل الأطفال، الذين قد يحتفظون بمشاعر كراهية للبعض وهم لا يستحقونها، مثلاً سلوك الطفل تجاه الطبيب أو للممرضة عندما يتألمون عند حقنهم سواء للعلاج أو عند تحصينهم باللقاحات. في المقابل قد يقع الطفل ضحية لأحد الناس ينصب له فخاً فيضك له وعليه وهو لا يعمل أن في ذلك هلاكه.



تلك الظاهرة الطفولية في السلوك نجدها واضحة جلية عند الكثير من مقدمي برامج التوك شو في الفضائيات، وكذلك لدي معظم ضيوفهم خاصة مدعي الخبرة والعلم، فبعيداً عن الموضوعية والتحليل الدقيق للموقف، ومخاصمة للعقل، يتصرف هؤلاء، فما إن يرضي النظام عن أحد سواء من أبناء الوطن أو أجنبي، أو حتي بلد ما، إلا ويرفعونه-بصورة متطرفة-إلي القمة، والعكس بحيث قد يصلون بالبعض إلي أسفل سافلين، بما يسمي شيطنة الآخر. والذي يدعو للتعجب، أن هؤلاء وخلال وقت وجيز –ممكن أيام معدودة-قد يقولون الرأي ونقيضه بالصورة التي تعكس أنهم لا يهتمون بمصداقيتهم عند المشاهد أكثر من إهتمامهم برضا بعض الجهات عنهم.

