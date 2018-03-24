ننشر أسماء مصابي انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

24 مارس 2018 - 02:55 م

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، عن أسماء مصابى انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أحد الفنادق الشهيرة بشرق المحافظة.

وضمت الأسماء كلا من أمين شرطة أحمد حسني أحمد إدارة الإعلام والعلاقات، وأمين شرطة محمود صلاح محمد حرس مدير الأمن، والمجند أحمد محمد حجاج طاقم الحراسة، ومدني محمد إبراهيم شحاتة، ورقيب قوات مسلحة بالمعاش محمد خميس بلقيطي، جميعهم مصابون بشظايا متفرقة بالجسم، والمجند عبد الله محمد عبدالله طاقم الحراسة، وحالته حرجة.

وأضاف المديرية في بيانها أنه تم نقل المصابين لمستشفى القوات المسلحة لتلقى العلاج اللازم، وإسعافهم على الفور.