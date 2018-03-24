الملايين "التايهة" بين وزارة الشباب و"الوطنية" للإعلام !!!

24 مارس 2018 - 02:55 م

مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفها أحد الأعضاء البارزين فى لجنة الإشراف والأجور بقطاع التليفزيون . حيث كشف فى أحد الإجتماعات الأخيرة للجنة التى عقدت برئاسة مجدى لاشين رئيس القطاع أن هناك مبلغ يقدر ب 4 ملايين و600 ألف جنيه من الميزانية الخاصة بمسابقة ابداع 5 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنويا بالتعاون مع ماسبيرو ، وكشف هذا العضو أنه لا يوجد أى مستند رسمى يفيد برد هذا المبلغ الكبير الى الوزارة .











وقبل أن نفجر المزيد من المفاجآت حول هذه القضية نشير إلى أن هذه المسابقة تنظمها وزارة الشباب والرياضة سنوياً لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة والتي تنفذها الوزارة ، وتتضمن المسابقة هذا العام أكثر من 23 مجال أدبي وثقافي وفني، حيث تشتمل مجالات المسابقة على الشعر والمقال والقصة القصيرة والتأليف المسرحي والسيناريو والحوار والرواية والدوري الثقافي والمعلوماتى والمراسل التليفزيوني، وفى المجالات الفنية تتضمن المسابقة العزف الموسيقى الجماعي والفردي والغناء الجماعي والفردي والفنون الشعبية والإنشاد الديني الجماعي والفردي والعروض المسرحية والفنون التشكيلية والتصوير الزيتي والأشغال الفنية والنحت والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير والأفلام القصيرة .









ومن بين المفاجآت التى نفجرها فى هذا الشأن ، أنه رغم وجود مبلغ ال 4 ملايين و600 ألف جنيه والذى لم يستخدم فى مسابقة العام الماضى ، نجد أن الوزارة قامت بزيادة المبالغ المخصصة هذا العام 2018 ل " مسابقة ابداع 6 " من 15 مليون جنيه الى 20 مليون جنيه بالتمام والكمال .









ويخطىء من يتصور أننا نردد كلاماً مرسلاً أو إشاعات تتردد ، حيث أن مصدرنا فى ذلك هو الموقع الرسمى لوزارة الشباب والرياضة على شبكة الإنترنت .









فقد نشر الموقع الرسمى للوزارة – نكرر الرسمى – فى يوم 14 ديسمبر 2016 خبراً حول إستعداد الوزارة لإطلاق مسابقة "إبداع 5" وكان عنوانه الحرفى " وزارة الشباب والرياضة ترصد 15 مليون جنيه للمسابقة الثقافية "إبداع 5" .









وفى يوم 5 سبتمبر 2017 نشر موقع الوزارة خبراً بعنوان " وزارة الشباب ترصد 20 مليون جنيه لتنفيذ مسابقة " إبداع 6 ... شباب الجامعات يتنافسون فى 23 مجال أدبى وعلمى وفنى " . هذا الخبر كشف عن انتهاء وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز من كافة الإستعدادات الخاصة بإطلاق النسخة السادسة من أكبر مسابقة ثقافية وفنية وأدبية تنفذها الوزارة سنوياً للموهوبين والمبدعين من شباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 20 مليون جنيه . وأعلنت الوزارة أن قيمة الجوائز التى سيحصل عليها الفائزون فى المسابقة هذا العام تبلغ إجمالاً 4 مليون جنيه للمواهب الفردية والجماعية . ( المثير للدهشة أن هناك تصريحات نشرت يوم 19 سبتمبر 2017 على لسان الدكتورة أمل جمال سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة والمسؤول عن مهرجان “ابداع 6" كشفت فيها أنه تمت زيادة قيمة الجوائز هذا العام حيث أصبحت 5 ملايين جنيه . وهنا نسأل : هل قيمة الجوائز 4 ملايين وفقا ً للخبر المنشور على الموقع الرسمى للوزارة أم 5 ملايين وفقا لتصريحات وكيلة الوزارة والمشرفة على المسابقة ؟ .









هذه الحقائق المثيرة تدفعنا لطرح العديد من التساؤلات التى يجب أن تكون هناك إجابات شافية ووافية عليها حفاظاً على المال العام والذى يصرح الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً بأنه لن يسمح لأى شخص بالحصول على أى جنيه من أموال الدولة بدون وجه فما بالنا اذا كانت المبالغ الضائعة تقدر بالملايين وليس الجنيهات ؟ ومن بين هذه التساؤلات :









هل لدى وزارة الشباب فكرة حول هذا المبلغ المتبقى من مسابقة ابداع 5 والذى لم يتم استخدامه ؟ واذا كنتم لا تعلمون فأطالبكم بسؤال علاء بسيونى نائب رئيس التليفزيون والذى كان مشرفاً على المسابقة فى العام الماضى ؟ وعلى أى أساس يتم وضع الميزانيات السنوية لتك المسابقة دون أن يكون هناك " تقفيل " لحسابات المسابقة فى العام السابق ؟ وهل لدى الوزارة أية خلفيات حول نتائج التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية والرقابية المختصة حول التجاوزات المالية التى حدثت فى هذه المسابقة منذ أن كانت تقدم فى قطاع القنوات المتخصصة " وقت أن كان رئيسه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حالياً " حتى تم نقلها لقطاع التليفزيون ؟ . وما حقيقة ما يتردد حول توزيع مبالغ طائلة من الميزانية المخصصة لتلك المسابقة على المحاسيب وأصداء وأعضاء " شلل " قيادات بارزة فى القطاع والهيئة الوطنية للإعلام ؟ !! .









وبعد أن كشفنا عن هذه الفضيحة الخاصة بمبلغ ال 4.6 مليون جنيه هل تقوم الوزارة بإسترداده ؟ وهل تقوم بالتحقيق فى هذا الأمر لضمان حقوقها ؟ وهل يكون ذلك دافعاً لها لإعادة النظر فى تخصيص كل هذه الملايين سنوياً لتلك المسابقة ؟ .







