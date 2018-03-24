معلومات لا تعرفها عن مدير أمن الإسكندرية

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الإرهاب

مصر

النمر

مدييرة امن الاسكندرية

عقب نجاة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، من انفجار استهدف سياراته، والذي وقع بشارع المعسكر الروماني شرق المحافظة، وأسفر عن وقوع عدة إصابات، ترصد "المصريون" أهم المنصب والمواقف التى عرفت عن "النمر".

اللواء مصطفى محمد عبد العال النمر، كان يعمل نائبًا لمدير أمن القاهرة، قبل أن يصبح مديرًا لأمن الإسكندرية، ومن قبلها كان يشغل منصب مدير أمن الدقهلية، وقد أحدث عدة نقلات نوعية في مراكز قيادية بمديرية أمن الدقهلية.

القضاء على الإرهاب

كان لـ"للنمر" دور كبير في ضبط عدد كبير من العمليات الإرهابية، وضبط الإرهابيين وخاصة التعامل مع أعضاء الجماعة الإرهابية في أعمال العنف التي شهدتها محافظة الدقهلية.

 كرة القدم  وتأمينها

لعب للواء مصطفى النمر دورًا مهما في تأمين المباريات المهمة التي يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية، ولعل أشهر المباريات التي أشرف على تأمينها هى مباراة مصر وأوغندا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

تكريم السيسي

كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكريمه ومنحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، وذلك خلال حفل منح أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق في يناير الماضي.



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