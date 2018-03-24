  • السبت 24 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:35 م
بحث متقدم
محمد صلاح

لماذا لا يوجد محمد صلاح «إسرائيلي»؟

حازم إمام

ماذا قال حازم إمام عن الفيديو «الفاضح»؟

المنتخب الوطني

رئيس البعثة: هناك أسماء لا تصلح للعب في المنتخب

لقطة من الإعلان

قرار بوقف إعلانات شبكة «we » الحكومية

خ

معلومات لا تعرفها عن مدير أمن الإسكندرية

توفيق عكاشة

«الإدارية» تحسم الجدل حول عودة "عكاشة" للبرلمان

ي

ننشر أسماء مصابي انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

صورة الخبر

أسباب القبض على مراسلة "التايمز" بمصر

ي

أول ظهور لمدير أمن الإسكندرية عقب نجاته

بائعة الرمان

6 صور تحكي أسواق مصر قبل 100 عام

"أردوغان": سنكون في أقرب وقت على طول الحدود السورية

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

أخبار متعلقة
#

أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على عفرين

#

«أردوغان» يعلن السيطرة على ثلاثة أرباع «عفرين»

#

اعتقال مصري من قيادات داعش في الفلبين

#

خبير استراتيجي: "القوات التركية فشلت في منطقة عفرين"

محافظ المنيا

حادث الاسكندرية

محافظة المنيا

ادنات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه "لا يحق لأحد القول إن تركيا وقواتها تقوم باحتلال سوريا، والغرب قدم أفضل الأمثلة على عمليات الاحتلال".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

وأضاف أن "الجميع في سوريا ما عدا تركيا، يتواجدون هناك لنوايا وتكتيكات مختلفة".

وأكد أردوغان: "سنكون في أقرب وقت إلى جانب أشقائنا الذين ترنو أعينهم وقلوبهم إلينا على طول الحدود السورية".

وتابع: "أشقاؤنا الذين رأوا هذا الوضع ممن يعيشون في المنطقة، يبعثون برسائل يطالبون فيها تركيا بإحلال الأمن والاطمئنان والاستقرار، بدءا من تل رفعت ومنبج وتل أبيض ورأس العين وكل المناطق هناك".

واستطرد قائلا: "إن شاء الله لن نقف متكوفي الأيدي تجاه نداءاتهم وسنلبي طلبهم".

وأكد أردوغان أن بلاده تشعر بالامتنان من زيادة عدد أصدقائها، إلا أنه عندما تستهدف تركيا فإن بلاده ترد على ذلك، ولا تعطي اعتبارا لأحد في هذا الخصوص.

ويطالب سكان العديد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، تركيا بتحرير مدنهم وقراهم وبلداتهم من التنظيم.

وفي وقت سابق اليوم، نظم أهالي مدينة "تل رفعت" بمحافظة حلب شمالي سوريا، تظاهرة تطالب قوات "غصن الزيتون" بتحرير مدينتهم من أيدي تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي.

وبدعم من النظام السوري وروسيا، سيطر "ي ب ك / ب ي د" مطلع 2016 على المناطق الواقعة جنوب شرقي مدينة عفرين، التي أعلن الجيش التركي في وقت سابق من اليوم تحريرها بشكل كامل من عناصر التنظيم الإرهابي الذي هجّر حينها حوالي 250 ألف من سكان تل رفعت من المنطقة.

ولجأ المهجرون من تل رفعت إلى مناطق سيطرة المعارضة في مدينة أعزاز الواقعة ضمن مناطق "درع الفرات".

تجدر الإشارة أن الجيش التركي أعلن في وقت سابق اليوم، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بعد أسبوع من تحرير مركزها.

وأطلقت القوات المسلحة عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير الماضي بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، لتحرير المنطقة من إرهابيي منظمة "ي ب ك / بي كا كا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

جمال سلطان

سلفية الشيخ "فركوس" (2)

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي

ليسوا عشرة .. بل مائة وأكثر !

طه خليفة

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تجديد حبس لاعب أسوان المتهم بالإرهاب
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أول صور للشهيد "جلال" سائق مدير أمن الإسكندرية
» صورة نادرة لأم كلثوم..تعرف علي مكان التقاطها؟
» قرار جديد من النائب العام حول انفجار الإسكندرية
» ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة بالجيش
» أول تعليق من وزير الشباب على هزيمة الفراعنة
» السيسي: "خلونا عمليين ونستفيد من البحث العلمي"
» حامد الجمل: "الشنق فى ميدان عام لمن يقتل طفلا"
» المنشطات الجنسية إرهاب صحي
» عشيقة ترامب تتراجع : لم أقم بالعلاقة وأعتذر للسيدة الأولي

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
دعايا انتخابات 2018
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار